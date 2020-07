Présidence FIF : « Je suis ambassadeur de la paix », déclare Drogba

Didier Drogba a parlé aux arbitres ivoiriens qui ont accepté de le parrainer dans le cadre de l'élection à la présidence se la Fédération ivoirienne et football, et a rassuré le public sportif de son engagement pour instaurer la paix.



"Merci aux arbitres, vous venez de poser un acte fort pour le football ivoirien. Pas pour moi. Merci aux passionnés de football, mais n'insultons pas les gens. Si vous voyez que je ne parle pas malgré tout ce qui se dit, c'est parce que je suis ambassadeur de la paix. Je suis sûr de mes forces et les arbitres font désormais partie de mes forces", a-t-il dit l'ancien capitaine des Éléphants.