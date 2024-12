Présidence de l'Assemblée nationale : de Lamine Guèye à Malick Ndiaye

Malick Ndiaye (Né en 1983 à Dahra Djolof)

En ce 2 décembre 2024, une nouvelle page de l'histoire de l'Assemblée nationale s'ouvre. L'histoire retiendra qu'en ce jour, Malick Ndiaye est devenu le treizième président de l'Assemblée nationale. Il prend ainsi les rênes de la quinzième législature du Sénégal, succédant ainsi à Abdou Mame Diop.



Abdou Mame Diop

Né le 18 juillet 1965, Abdou Mame Diop est membre de l'Alliance pour la République (APR) depuis sa fondation en 2008. Il a été élu député lors des élections législatives de 2012, puis réélu en 2017 et 2022. Il est également maire de la commune de Richard-Toll, fonction qu’il occupe depuis les élections municipales de 2014 et de 2022. Le 12 septembre 2022, il devient président de l'Assemblée nationale sénégalaise.



Moustapha Niass

Né le 4 novembre 1939 à Keur Madiabel, Moustapha Niass a été Premier ministre en 1983 et entre 2000 et 2001. Il a également occupé la présidence de l’Assemblée nationale de 2012 à 2022.



Mamadou Seck

Né le 5 août 1947, Mamadou Seck a exercé diverses fonctions ministérielles de mars 2001 à juin 2007, notamment en tant que ministre de l’Équipement, des Transports terrestres et aériens, ministre de l’Économie et des Finances, et ministre-conseiller à la présidence de la République. Élu député en juin 2007, il a été président de l'Assemblée nationale de 2008 à 2012, après avoir quitté la présidence de la Commission de l’Économie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique.



Macky Sall

Né le 11 décembre 1961 à Fatick, Macky Sall a été président de la République du Sénégal de 2012 à 2024. Actuellement envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P), il a également été Premier ministre de 2004 à 2007 et président de l'Assemblée nationale de 2007 à 2008.



Pape Diop

Né à Dakar en 1954, Pape Diop a remporté la ville de Dakar lors des élections municipales de 2002, succédant à Mamadou Diop. Après avoir été élu maire, il est devenu président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2007, succédant à Youssou Diagne.



Youssouf Diagne

Né le 29 août 1938 à Mbour, Youssouf Diagne a effectué sa scolarité à l'école catholique de Popenguine, puis à Diourbel. Instituteur à Gossas, il a rejoint le Parti démocratique sénégalais (PDS) en 1992. Il est devenu le septième président de l'Assemblée nationale, succédant à Cheikh Abdoul Khadre Cissokho, de 2001 à 2002.



Cheikh Abdoul Khadre Cissokho

Né le 31 octobre 1936 à Tambacounda, Cheikh Abdoul Khadre Cissokho, ingénieur agronome de formation, est devenu le sixième président de l'Assemblée nationale après avoir succédé à Abdoul Aziz Ndaw en 1993. Il a été remplacé par Youssou Diagne en 2001.



Abdoul Aziz Ndaw (1922-2011)

Originaire du Cayor, Abdoul Aziz Ndaw a été élu à l'Assemblée nationale en 1973. Il a occupé diverses fonctions, dont celles de vice-président et questeur de l'Assemblée nationale, avant de devenir le cinquième président de l'Assemblée nationale de 1988 à 1993.



Daouda Sow (1933-2009)

Né à Wiss-Wiss, dans le département de Linguère, Daouda Sow a été psychiatre et homme politique. Membre du Parti socialiste, il a présidé l'Assemblée nationale de 1983 à 1984.



Habib Thiam (21 janvier 1933 - 26 juin 2017)

Ancien Premier ministre du Sénégal, Habib Thiam a occupé la présidence de l'Assemblée nationale de 1983 à 1984, après avoir été Premier ministre de 1981 à 1983.



Amadou Cissé Dia (1915 - 2002)

Né à Saint-Louis le 2 juin 1915, Amadou Cissé Dia a été le deuxième président de l'Assemblée nationale, de 1968 à 1983, succédant à Lamine Guèye. Il a également occupé plusieurs fonctions ministérielles sous la présidence de Léopold Sédar Senghor.



Amadou Lamine Guèye (1891-1968)

Né le 20 septembre 1891 à Médine (ancien Soudan français, actuel Mali), Amadou Lamine Guèye fut le premier président de l'Assemblée nationale du Sénégal, de 1960 à 1968. Il est l'une des figures historiques de Saint-Louis, ville d'où il était originaire.