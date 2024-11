Présidence du Group de la BAD : le Sénégal soutient la candidature de Amadou Hott

Amadou Hott actuellement candidat à la présidence de la Banque africaine de développement (BAD) peut compter sur le soutien des nouvelles autorités du pays pour occuper la tête de l'institution. Le Président Bassirou Diomaye n'a pas hésité à afficher son soutien à l'ancien ministre sénégalais.



Dans un post sur le réseau social X, monsieur Hott a exprimé ses remerciements aux autorités sénégalaise. En ces termes dira-t-il, "je suis honoré d'être le candidat du Sénégal à la présidence de la @AfDB_Group. Je voudrais exprimer ma gratitude à S.E. @PR_Diomaye, Président de #Senegal pour sa confiance et au gouvernement pour son soutien. Avec pour vision d'accélérer les livraisons et les résultats afin de favoriser une prospérité durable pour l'Afrique, je favoriserai la collaboration du secteur privé, les partenariats et l'autonomisation des jeunes et des femmes. Ensemble, nous pouvons réaliser un changement transformateur".



Amadou Hott, a été précédemment Envoyé Spécial du Président de la BAD pour l'Alliance pour l'Infrastructure Verte en Afrique.