Présidentielle 2014 : La LD veut un candidat unique de BBY

Les partis membres de Benno Bokk yakaar (BBY) feront tout pour sauvegarder cette coalition même après 2024. C’est du moins l’avis de Moussa Sarr, porte-parole de la Ligue Démocratique (LD). D’ailleurs, fait-il savoir, cette coalition devrait même pouvoir présenter un candidat unique à la Présidentielle de 2024 qui ne verra pas la participation du Président Macky Sall comme candidat si on se réfère à la Constitution.



«Il n’y a pas de raison qu’elle (BBY) ne survive pas. C’est le Sénégal qui a besoin de BBY. Depuis 2012, le peuple sénégalais a montré son attachement à notre coalition. C’est donc à nous de la préserver au-delà de 2024. Et la LD mettra tout en œuvre pour qu’il en soit ainsi», a-t-il déclaré dans un entretien accordé au journal «Enquête».



M. Sarr de poursuivre : «la question que nous nous posons c’est, pourquoi ne pas avoir un candidat unique de Benno en 2024 ? C’est dans l’ordre du possible et à notre portée». Sur sa lancée, il explique que la concrétisation de son désir ne dépend «essentiellement» que des autres membres de ladite coalition.