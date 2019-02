Présidentielle 2019: Aly Ngouille Ndiaye a reçu Me Mame Adama Gueye ce mardi

Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, a reçu ce mardi le Coordonnateur de la Plateforme opérationnelle de sécurisation des élections (Pose), Me Mame Adama GUEYE. Les deux hommes ont discuté de l’organisation du scrutin du 24 février 2019, de l’état de la distribution des cartes d’électeurs et de la sécurisation du vote, entre autres sujets.



Le ministre a également écouté les préoccupations de l’avocat en ce qui concerne la transparence de l’élection présidentielle.

« J’ai reçu ce Mardi 5 Février, Me Mame Adama Guèye, coordonnateur de la plateforme opérationnelle de sécurisation des élections (POSE). Nous avons fait le point sur l’organisation du scrutin du 24 Février, la situation de la distribution des cartes d’électeurs qui est à un taux de 96%, l’acheminement du matériel électoral et les mesures à prendre pour la sécurisation du vote. Je pense qu’il est sorti rassuré de cette rencontre. J’ai également pris note de ses remarques et recommandations pour des élections apaisées », a écrit Aly Ngouille Ndiaye sur sa page Facebook.