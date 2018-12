Présidentielle 2019: Me Madické Niang préconise une mutualisation de l'opposition

A moins de deux mois du scrutin présidentiel sénégalais, le candidat déclaré Me Madické Niang pense déjà à une stratégie pour battre le président sortant Macky Sall. Face à la multiplicité des candidatures (27) enregistrées au Conseil constitutionnel, l'ancien ministre des Affaires étrangères a appelé l'opposition à mutualiser leurs forces.



"Si nous parvenons à avoir 5 à 6 grandes coalitions de l'opposition, cela pourrait être à notre avantage. Personne ne peut faire entrer dans la tête des Sénégalais qu'on peut gagner au premier tour. C'est impossible. On a essayé de nous berner avec cette histoire de deux millions de parrains. Nous ne laisserons pas le régime frauder", a prévenu Me Niang.



Selon lui, cette multiplicité des candidats va favoriser Macky Sall. C'est pourquoi il invite l'opposition à mutualiser leurs forces dans cette course électorale en formant des blocs solides. Poursuivant, le candidat de la coalition Madické 2019 a fait savoir qu'il présentera aux Sénégalais son projet de société le 1er janvier 2019.