Présidentielle 2019 : Tanor pas "si sûr" de la réélection de Macky Sall, mais…

« Je ne suis sûr de rien. Je ne suis pas sûr que Macky Sall va être au premier tour à cent pour cent, mais c’est ce que je veux, je travaille pour ça et nous l’avons fixé comme objectif de combat », a-t-il dit.



Pour la réélection de leur candidat, Macky Sall, Tanor n’a pas manqué de prévenir les adversaires du président. « Nous verrons à partir du mois de septembre que nous les prenons au sérieux (sans les minimiser) et nous allons nous organiser pour avoir les meilleurs résultats possibles ».



Sur la question du parrainage, le président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) a soutenu que leur parti, le PS, à lui seul remplit à « toutes les conditions régionales » et peut assurer « les 65.000 ou 67.000 signatures dont (Macky Sall) a besoin ».