Présidentielle 2019: fin des dépôts de dossiers de candidature ce mercredi

La date limite pour le dépôt des dossiers de candidature au Conseil constitutionnel pour la présidentielle sénégalaise du 24 février 2019 est prévue ce mercredi 26 décembre à 00H00. A partir du 02 janvier 2018, le Conseil constitutionnel fera un liste des candidatures retenues et celles invalides à cause d'une doublure de signature de parrainage ou autre.



La liste provisoire des candidats retenus sera publiée 35 jours avant le scrutin. Dans les 48 heures qui suivent, les candidats invalides peuvent faire leur réclamation. La liste définitive doit être publiée le 20 janvier 2019 par le Conseil constitutionnel.



A la date d'aujourd'hui, au moins une quinzaine de candidats dont le président Macky Sall, Ousmane Sonko, Karim Wade, Khalifa Sall et Idrissa Seck, ont déposé leurs dossiers au Conseil constitutionnel.