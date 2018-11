Présidentielle 2019: le Parti de la Réforme investit Macky Sall

A l’occasion de leur 17e anniversaire, le parti de la Réforme s’est réuni en Conseil central, ce samedi 17 novembre 2018 à Dakar pour investir le président de la République Macky Sall, comme candidat du parti à l’élection présidentielle du 24 février 2019.



« La trajectoire du parti de la réforme nous impose aujourd’hui, trois orientations majeures. La modernisation du parti par les textes, règlements intérieures, organisations et fonctionnement pour en marche de notre démocratie, l’élargissement de la massification des bases de la parti, et la réaffirmation de notre soutien indéfectible au président de la République Macky Sall aux élections de 2019 et son réélection au premier tour le soir du 24 février 2019 », déclare le secrétaire général de la parti de la Réforme, en remplaçant d’Abdourahim Agne.



Toutefois, ce soutien au patron de l’Apr s’explique par le bilan élogieux durant ses 7 ans, justifie le leader du parti dans le département de Ferlo conduisant une délégation a placé très haute en faveur de Macky Sall. « Les réalisations du chef de l’Etat Macky Sall ont une forte valeur ajoutée dans les sociales entre autres. »