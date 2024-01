Présidentielle 2023 en RDC: un candidat conteste devant la Cour constitutionnelle la victoire de Félix Tshisekedi

C’est donc Théodore Ngoy qui a déposé cette requête auprès de la Haute Cour. Dans les tout derniers instants, puisque l’annonce est tombée peu après 16h, ce mercredi 3 janvier. Théodore Ngoy, arrivé dernier de cette présidentielle, est crédité par la Céni de 0,02% des suffrages et de 4 139 voix. Il avait déjà été candidat à la présidentielle de 2018.

Une requête que l’on n’attendait pas vraiment puisque Théodore Ngoy est allié dans la contestation avec plusieurs autres candidats, dont les principales figures de l’opposition, Moïse Katumbi et Martin Fayulu, qui ont régulièrement lors de ce processus remis en cause la neutralité de cette Cour. Et ces derniers jours, le mot d’ordre était plutôt : « Nous ne déposerons pas de recours ».