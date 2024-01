Présidentielle 2024 : 20 candidats pour un fauteuil

L'élection de 2024 bat le record de participation. Ils étaient 8 candidats en 2000, 15 en 2007, 14 en 2012, 5 en 2019. Pour cette présidentielle de 2024, les candidats seront 20, d’après la liste officielle, publiée ce dimanche par le Conseil constitutionnel. Un nombre aussi pléthorique de candidats rend-t-il efficace la couverture médiatique. Car si l’on fait le calcul, c’est presque une centaine de minutes de temps d’antenne par jour, à raison de 5 minutes par candidats.



Dans un souci d’équilibre de couverture, les médias privés courent le risque de faillir à cette sacro- sainte de la presse. Du point de vue ressources humaines et logistiques, c’est une tâche qui va s’avérer difficile pour les médias privés. Ce record de candidature va également influer sur les finances publiques du pays. Entre le matériel électoral et les bulletins de votes, c’est au bas mot une bagatelle de 50 milliards de francs CFA qui sera décaissée par l’Etat.



Les électeurs également, seront confus. Le temps que cela va prendre pour choisir 20 bulletins de vote. Cela va impacter sur la rapidité du vote et même sur le taux de participation »,