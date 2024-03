Présidentielle 2024 : Amadou Ba déclare qu’il ne sera pas chef de parti politique s’il est élu

Invité dans l’émission Quartier Général sur la TFM, le candidat à la présidentielle, Amadou Ba a déclaré qu’il ne sera pas chef de parti politique s’il est élu président de la République. Selon lui, c’est pour éviter les conflits d’intérêts entre chef d’Etat et chef de parti politique.



« Vous savez en 2009 lors des assises nationales il a été convenu de ne pas permettre un chef d’Etat de rester président de parti ou une coalition de parti. Et je pense véritablement qu’il est temps. Croyez-moi si je suis élu président de la République du Sénégal ce problème sera régler définitivement », a annoncé Amadou Ba.



D’après le candidat de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, c’est pour empêcher qu’il y ait des conflits d’intérêts. « Là-dessus, il faudra bien l’encadrer pour permettre à la société civile et d’autres mouvements de la société d’être là et de pouvoir encadrer cela. Sinon, c’est tout le temps des problèmes. Vous l’avez constaté ces deux ou trois dernières années, il y a eu des difficultés à ce niveau », a-t-il dit.



« Personnellement, je m’engage si je suis élu président de la République, on va devoir régler ce problème définitivement permettant au Sénégal de vivre tranquillement sans pour autant qu’il y ait des conflits d’intérêts ente le Président qui incarne l’exécutif et qui joue le rôle de président de parti », a fait savoir l’ancien Premier ministre.