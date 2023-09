Présidentielle 2024: Aminata Mbengue Ndiaye exhorte le bureau politique du PS à soutenir le candidat Amadou Ba

Encore une fois de plus, le Parti socialiste n'aura pas de candidat à une élection au Sénégal. Ils ont confirmé jeudi leur ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakkar en validant le choix de Amadou Ba.



"Le SEN du PS engage tous les militants les sympathisants, à rester solidaires, dans la dynamique de l'unité et de la Cohésion, au sein du Parti et de la majorité présidentielle. Tel est le gage de la victoire éclatante de BBY, en 2024, avec le candidat Amadou Bâ, en vue de préserver le legs historique du Président Macky Sall, dans la paix, et dans l'émergence du Sénégal", tel est l'économie du compte rendu de la réunion du bureau politique du Parti socialiste tenue, jeudi.



Pour les socialistes, "le choix porté sur Monsieur Amadou Ba est donc logique, cohérent, recevable et vivement salué par le secrétariat exécutif National du Parti socialiste. Monsieur Amadou Ba mérite, dans le cadre, l'entière confiance de coalition BBY et des électeurs sénégalais, au regard de son parcours administratif exceptionnel, de ses atouts positifs et compétences, mais aussi de l'espoir positif que suscite son leadership, sur le plan national et international."



Dans ce cadre, le SEN du Parti socialiste "exhorte le Bureau politique à soutenir le Candidat Amadou Ba, pour une victoire éclatante au soir du 25 février 2024".