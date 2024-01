Présidentielle 2024: Aminata Touré a choisi de soutenir le candidat de Pastef

La présidente du Mouvement pour l’Intégrité, le Mérite et l’Indépendance (MIMI 2024) a choisi son candidat pour la présidentielle de 2024. Et celui-ci est Bassirou Diomaye Diakhar Faye, choix de Ousmane Sonko pour piloter le projet Pastef.



« Nous avons reçu le 22 janvier 2024 une délégation de PASTEF et de LACOS composée du Ministre d’Etat Habib Sy, des députés Birame Souleye Diop, Abass Fall, Ayib Daffé, de Mme Yassine Fall et de Mr El Malick Ndiaye. Nous avons eu des échanges riches et approfondis convergents sur la situation nationale et les urgences de redressement national en direction de l’élection présidentielle du 25 février 2024 », a-t-elle écrit dans un communiqué.



Avant de citer plusieurs « Considérants » pour justifier son choix ainsi: « Suite aux larges concertations au sein du Mouvement pour l’Intégrité, le Mérite et l’Indépendance, nous avons pris la décision de soutenir le candidat de PASTEF pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Nous appelons tous les responsables, militants et sympathisants de Mimi2024 à ne ménager aucun effort pour une large victoire de notre candidat au soir du 25 février 2024.Ensemble vers la victoire dès le 1er tour ! »



Fait à Dakar, le 26 Janvier 2024