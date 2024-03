Presidentielle 2024: Cheikh Tidiane Dièye annonce le retrait de sa candidature

A quatre (4) jours de l'élection présidentielle, Cheikh Tidiane Dièye a décidé, ce mercredi 20 mars 2024, de retirer sa candidature. Le leader du mouvement Sénégal Avenir bi nu begg va apporter son soutien au candidat Bassirou Diomaye Faye.

« C'est une élection exceptionnelle à tout point de vue. On ne peut donc pas l'aborder avec les instruments et une posture normale et simpliste (...) J’appelle tous ceux qui m’ont suivi qui m'ont compris et qui étaient prêts à voter pour moi. Je les appelle à porter leur vote et leur voix sur le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je lui souhaite une excellente victoire, une victoire sans appel, sans bavures, sans contestations possibles au soir du 24 mars 2024. En conséquence de quoi, je retire donc ma candidature afin d’éviter tout éclatement des voix autour de notre projet » , a déclaré Dr Cheikh Tidiane Dièye, lors d'un point de presse.

L'élection présidentielle se tiendra ce dimanche 24 mars 2024. Avec le retrait de Cheikh Tidiane Dièye, ils sont au nombre de 18 candidats à se lancer dans la course.