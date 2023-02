Présidentielle 2024: Idrissa Seck trace sa voie

Les responsables du parti Rewmi de Idrissa Seck sont réunis ce samedi pour décliner la feuille de route envers la présidentielle de 2024. Présent à l'ouverture de la rencontre, le candidat arrivé 2e en 2019, semble tracer sa voie. Pour Idy, « il faut observer la scène et intervenir dans le jeu au bon moment».



« Donc, dans ma mission de poursuivre le maximum de bien fait, pour ma communauté sénégalaise et africaine, je considère encore que la station présidentielle, si telle était la volonté d’Allah et du peuple sénégalais m’attend. Je voulais apporter cette précision en disant…. Ce n’est pas celui qui fait trop de brouille le meilleur. Il faut observer la scène de jeu, et intervenir dans le jeu au bon moment et produire le résultat approprié au bon moment, considérer et se relever à la station générale de départ. C’est ça que Messi fait. Il regarde dans tous les sens. Et en un instant, il fait l’action qu’il faut pour produire le résultat qu’il attend. Au moment où nous sommes, le responsable de la coalition, a donné deux instructions, m'a dit deux choses, reconstruisons nos partis jusqu’à ce qu’il soit claire dans nos têtes que nos responsables sont bien ».



« Wade disait, je ne marcherai pas sur des cadavres pour arriver au Palais. L’un de nos piliers fondamentaux, c’était de mettre la priorité sur la paix et la stabilité qui sont les conditions première d’exercice de toute autre activité humaine. Les gens disent qu'Idrissa Seck a perdu sa base. Il n’y a rien de plus faux que ça. Tout ce que je demande au Thiessois, ils me l’ont donné…. Le Rewmi n'est pas en retard, et qu’il n'est pas un appareil électoral en panne. Le Rewmi travaille... Retenez une chose du Sopi hier, au Rewmi d'aujourd'hui, je poursuis invariablement, inlassablement, le même projet politique dont les piliers demeures constants», a-t-il ajouté.