Présidentielle 2024 : "Il s’agit de choisir un homme qui sera capable de redresser notre économie"

Le peuple sénégalais est appelé aux urnes le dimanche 24 mars pour choisir l’homme qui sera investi de sa confiance pour assumer la plus haute et prestigieuse fonction du pays, celle de Président de la République. L’économie ayant comme premier levier la confiance, cet homme devra être choisi de façon lucide et rationnelle.



Le Sénégal met en œuvre depuis 2014 le Plan Sénégal Emergent (PSE) qui constitue le cadre de référence de la politique économique et sociale, pour atteindre une croissance forte, durable et inclusive, éradiquer la pauvreté et parvenir à un développement humain durable, à l’horizon 2035.



Les orientations stratégiques du PSE s’appuient sur trois axes : (i) transformation structurelle de l’économie et croissance, (ii) capital humain, protection sociale et développement durable, et (iii) gouvernance, paix et sécurité. Les axes et les objectifs du PSE sont adossés à des fondements de l’émergence, à travers le renforcement de l’offre énergétique, la mise en place d’infrastructures structurantes de soutien à la production, l’amélioration de l’environnement des affaires, une forte impulsion de l’État et un leadership affirmé.



Ayant obtenu la confiance du peuple et des partenaires au développement, le PSE a généré une croissance forte, autour de 6% en moyenne pendant 5 ans, résultat d’une grande vague de réformes et d’investissements publics. Cependant, des chocs exogènes, comme la crise sanitaire de la Covid 19 et la guerre russo-ukrainienne, sont venus mettre un terme à cette très bonne tendance avec un ralentissement très accentué de la croissance économique du pays.



Aujourd’hui, pour le Sénégal, il s’agit de choisir un homme qui sera capable de redresser notre économie afin qu’elle retrouve rapidement une croissance forte, durable et inclusive avec les perspectives de production de ressources minières, pétrolières et gazières, dans un contexte ouest-africain complexe et une situation mondial minée par des tensions militaires.



Cet homme est sans hésitation aucune, AMADOU BA. Il est sérieux, calme, pondéré, expérimenté et courageux. Amadou BA a été l’un des grands artisans des réussites du PSE. Il connait l’Etat pour avoir été Directeur général des Impôts et Domaines, Ministre de l’Economie, Finances et du Plan, Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et Premier ministre.



Il sera en mesure d’assumer le précieux legs laissé par le Président Macky Sall et ses prédécesseurs avec un pays stable, en développement et au rayonnement diplomatique fort.



Voter Amadou BA, c’est maintenir la confiance en notre pays.

Voter Amadou BA, c’est inscrire irréversiblement notre pays sur la trajectoire de l’émergence.

Le meilleur choix, c’est AMADOU BA.



Ibrahima KABA, Economiste planificateur

Moussa BALDE, Economiste Planificateur

Basssirou Ngom, Economiste Financier

Massogui Sylla, Economiste Financier