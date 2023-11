Présidentielle 2024 : "Je pourrais tranquillement conduire l'opposition au pouvoir" (Habib Sy)

Au cas où l'opposant Ousmane Sonko sera écarté de la course présidentielle, le doyen Habib Sy va se présenter. Dans ce cas, il demandera le soutien de toute l'opposition. Parce que, dira-t-il, il est leur doyen. Il s'y ajoute qu'il a fait 36 ans d'opposition. « Je pourrais tranquillement conduire l'opposition au pouvoir pour remettre à l'endroit, un certain nombre de choses. Je n'ai pas besoin de durer au pouvoir. Cela ne m'intéresse pas », a-t-il expliqué dans l'émission Grand Jury de la RFM.



Toutefois, M. Sy a justifié sa volonté de se présenter à l'élection au cas où Sonko sera éliminé de la course. « Quand la démocratie est régulièrement balafrée, les droits de l'homme, les libertés sont régulièrement piétinés, quand on arrête injustement des opposants, quand on coupe des signaux de télévision, on arrête des avocats dans l'exercice de leur fonction, on a plus la possibilité de manifester. Quand il y a environ 100 morts depuis mardi 2021, sans que les circonstances de leur mort ne soient élucidées, quand il y a 1.500 détenus dans les prisons de Macky Sall, et des jeunes qui n'ont commis aucun délit, ça mérite des sacrifices pour accéder au pouvoir ne serait-ce que pour un lapse de temps pour apporter les correctifs nécessaire. Je crois que compte tenu de mon expérience et mon profil, de ma position dans l'opposition, je pourrais bénéficier de cette confiance.... ».