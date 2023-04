Présidentielle 2024: Khalifa Sall et les autres leaders de Yewwi invités à dialoguer avec Macky

Après Taxawu Tambacounda, la coordination départementale de Taxawu Sénégal/ Pikine invite solennellement Khalifa Ababacar Sall à répondre positivement à l’appel au dialogue du Président de la République Macky Sall.



Dans une note transmise à PressAfrik, elle

invite également tous les leaders de la coalition Yewi Askan Wi à participer à ce dialogue, et recommande fortement à tous les autres forces de l’opposition à participer au processus pour l’intérêt supérieur de la nation et la stabilité du pays.



Ces proches de l'ancien maire de Dakar ont évoque plusieurs raisons pour justifier leur position. Ils estiment que que la démocratie sénégalaise a toujours reposé sur le dialogue et la recherche permanente de consensus. Aussi l’histoire politique du pays témoigne à suffisance que tous les acquis démocratiques n’ont été possibles qu’à la faveur de l’acceptation des acteurs à dialoguer notamment des années 90.