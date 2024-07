Présidentielle 2024 : Michael Raynor magnifie le modèle de stabilité de la démocratie du Sénégal

L'Ambassadeur des États-Unis a mis en avant l'importance Sénégal en tant qu'exemple de gouvernance stable et démocratique en Afrique de l'Ouest. Il a souligné que malgré la crise due au report de l'élection présidentielle, le peuple sénégalais a fermement défendu ses valeurs démocratiques.



« Pendant des décennies, le Sénégal a été cité comme un modèle de gouvernance stable et démocratique dans la région, une réputation bien méritée et dont le peuple sénégalais peut légitimement en être fier », a déclaré l'Ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Michael Raynor lors d'une table ronde des parties prenantes au processus électoral, organisée par le Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (COSCE) et le National Democratic Institute (NDI), ce lundi.



Toutefois, dit-il, « il y a quelques mois, le Sénégal a fait face à une remise en cause sans précédent de cette réputation le report de l'élection présidentielle ». D’après lui, « le peuple sénégalais, dans toute sa sagesse, s'est levé et a dit non. Les institutions démocratiques sénégalaises ont tenu bon, comme elles l’ont toujours fait ».



À en croire Raynor, le Sénégal a fait savoir au monde que la démocratie était là pour durer. «Le monde a beaucoup appris du Sénégal au cours de cette période. Plus précisément, il a appris que la démocratie n'est pas seulement une forme de gouvernance ici. Elle fait partie intégrante du caractère national du Sénégal », a-t-il constaté.



L’Ambassadeur souligne l'importance du partenariat continu entre les deux pays pour renforcer la démocratie.

« La démocratie n'est jamais facile, et elle n'est jamais parfaite, mais elle fonctionne mieux lorsque de vraies démocraties, comme les États-Unis et le Sénégal, se soutiennent mutuellement », a-t-il dit.



D’après Michael Raynor cette table ronde constitue une plateforme essentielle pour un dialogue ouvert et une réflexion. Pour lui, elle permet à tous, parties prenantes, observateurs et participants, de discuter de ces questions en profondeur et d'envisager les réformes nécessaires.



« Vos points de vue et vos expériences sont inestimables dans le cadre des efforts que nous déployons collectivement pour améliorer le processus électoral », a salué l’Ambassadeur des États-Unis au Sénégal.



D’ailleurs, M. Raynor a profité de l’occasion pour féliciter le COSCE, le CEPPS et d'autres partenaires pour leur travail remarquable dans le cadre du programme Nietti Elections un programme de soutien financé par l'USAID.



Depuis son lancement en 2021, le programme Nietti Elections de l'USAID a soutenu trois élections et a joué un rôle essentiel dans le maintien de la solidité des processus électoraux au Sénégal.



« Les États-Unis restent déterminés à soutenir le Sénégal dans son parcours démocratique », a fait savoir Michael Raynor.



« Le dévouement dont font preuve le peuple et les institutions sénégalaises pour défendre les principes démocratiques constituent un modèle exemplaire », a magnifié l’Ambassadeur des États-Unis au Sénégal.