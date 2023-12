Présidentielle 2024 : Mimi Touré a déposé sa candidature au Conseil constitutionnel

Aminata Touré, candidate déclarée à la présidentielle de 2024, a déposé son dossier de candidature au Conseil constitutionnel ce lundi matin. C’est elle-même qui a donné l’information sur X, ex Tweeter.



« Notre candidature a été déposée ce matin au

Conseil Constitutionnel », a-t-elle annoncé.



Elle a, par la suite, félicité son mandataire national, ses délégués régionaux, ainsi que « tous les responsables et militants de Mimi2024 ».



Ne s’arrêtant pas là, l’ancienne Premier ministre d’ajouter : « Je remercie tous les Sénégalais qui ont accepté de noud parrainer ».



Elle a conclu en lançant un appel à poursuivre « la lutte pour une élection inclusive et transparente continue. Vive un Sénégal de paix, de justice et de prospérité partagée. Focus2024 ».