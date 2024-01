Présidentielle 2024 : Talla Sylla retire sa candidature

Talla Sylla, leader du parti Alliance Jëf-Jël qui devait passer ce vendredi au Conseil constitutionnel pour l'examen de son dossier de candidature pour la présidentielle de 2024, ne s'y rendra pas. Un congrès national extraordinaire a été organisé dans la capitale sénégalaise pour analyser la situation nationale marquée par la préparation de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Lors de la rencontre, le congrès a fait part de ses objectifs notamment sa décision de ne pas participer à l'élection.



"Considérant la nécessité de regrouper des forces convergentes pour refonder la République et continuer la marche vers le développement économique et social du Sénégal; Considérant le rôle historique du président Talla Sylla et son engagement dans la consolidation de notre système démocratique, approuve à l'unanimité sa décision de retirer sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024", peut-on dans un communiqué.



Le congrès d'ajouter : "Le congrès donne mandat au Président Talla Sylla de continuer à explorer toutes les voies possibles de regroupement des forces convergentes pour une refondation de la République et la consolidation de notre démocratie dans un contexte régional de crise".