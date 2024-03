Présidentielle 2024: Voici le programme des candidats de ce sixième jour de campagne

Chacun des 19 candidats continue sa tournée déployant sa stratégie pour convaincre les électeurs. Voici le programme des candidats de ce vendredi 15 mars 2024 mis en ligne par la radio télévision sénégalaise.



Daouda Ndiaye effectue des visites de proximité avec sa caravane à Louga, Thiamène, Koki, Linguère et Dhara.



Malick Gakou organise une caravane à Dakar.



Khalifa Ababacar Sall se rendu dans le département de Tivaouane où il va effectuer la prière du vendredi à la ville sainte.



Déthié Fall (Coalition DéthiéFall2024) était aujourd’hui à Sédhiou et Ziguinchor.



Habib Sy est à Dakar avec la coalition Diomaye Président, tenant une conférence de presse conjointe à 15H à la suite de sa libération la veille.



Anta Babacar Ngom de la coalition La Relève va visiter Thiénaba, Khombole, Dangalma, Bambey, Dara et Diourbel pour un « nodgou » chez la communauté Baye Fall.



Mamadou Lamine Diallo de la coalition MLD TEKKI poursuit sa campagne à Ziguinchor, Bignona et Bounkiling.



Idrissa Seck (Coalition IdyPrésident) continue ses visites de proximité dans le département de Mbour.



Thierno Alassane Sall est à Kanel, Matam et Ourossogui.



Papa Djibril Fall est dans le département de Mbacké et passe la journée à Touba pour des caravanes et visites de proximité.



El Hadj Mamadou Diao effectue des visites de proximité à Matam et va se projetter à Mbacké dans la soirée.



Cheikh Tidiane Dieye a annulé ses visites prévues à Mbacké et est retourné sur Dakar pour rejoindre la coalition Diomaye président.



Aliou Mamadou Dia (PUR) poursuivit ses activités dans la zone nord pour des visites et caravanes à Dagana, Podor et son village natal Dodel.



Serigne Mboup est resté à Dakar pour des visites de proximité et a effectué la prière du vendredi à la grande mosquée de Dakar.



Amadou Ba (Coalition Benno Bokk Yaakar) est à Matam, Kanel. Il poursuit ses caravanes à Bakel et Kidira.



Aly Ngouille Ndiaye passe la journée à la Medina, au siège de l’Unacois à Colobane, effectué la prière du vendredi à Yoff et a organisé une caravane à Guediawaye dans l’après-midi.



Mahammed Boune Abdallah Dionne (Coalition Dionne 2024) a suspendu ses activités pour ce jour.



Boubacar Camara a prévu des caravanes et des visites de proximité à Tivaouane, Louga et Rufisque.