Présidentielle 2024: bonne nouvelle pour les candidats recalés au contrôle de parrainages

La vérification des parrainages se poursuit devant la Commission de vérification au Conseil constitutionnel, avec des fortunes diverses pour les candidats déclarés à la présidentielle du 25 février 2024.



Le Conseil constitutionnel procède depuis deux jours aux contrôle des dossiers de candidature pour la présidentielle 2024. Sur plus d'une trentaine de candidatures, seuls 4 sont passés à la trappe. Une vingtaine de de candidats n'ont pas validé leur parrainage. D'autres sont passés au 2e tour.



Le journal Source A a donné une bonne nouvelle pour les candidats recalés. Le canard d'informer que leur caution qui s'élève à 30 millions FCfa déposée à la Caisse de dépôts et de consignations (Cdc) leur sera rendue.



Sur les 93 candidats qui ont déposé leur dossier de candidature au Conseil constitutionnel, seuls 82 ont déposé leur caution soit plus de 2 milliards 400 millions. Les 11 autres n'ont pas déposé leur caution.



Pour rappel, selon les dispositions de l’article L 117 du Code électoral, « dans le cas où le candidat obtient au moins 5% des suffrages exprimés, le cautionnement lui est remboursé dans les délais de 15 jours qui suivent la proclamation définitive des résultats». Autrement dit, la caution est remboursée par l’Etat pour les candidats ayant obtenu plus de 5% des voix.