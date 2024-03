Présidentielle 2024: deux affirmations du candidat Boun Abdallah Dionne sur la pêche vérifiées

Déclaration



« 600 000 Sénégalais, soit 17 % de la population, vivent de la pêche ».



Verdict



En 2022, il y avait environ 103 000 personnes travaillant dans le secteur de la pêche soit 2,2 % de la population active occupée, d'après l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal.



La source



Mahammad Boun Abdallah Dionne, candidat à la présidentielle sénégalaise de 2024

« 600 000 Sénégalais, soit 17 % de la population, vivent de la pêche », Mahammad Boun Abdallah Dionne, candidat à la présidentielle sénégalaise de 2024.

La donnée indiquant que 600 000 personnes vivent de la pêche au Sénégal est une statistique gouvernementale obsolète. « Il est très probable en effet que le nombre d’emplois dans la pêche a notablement diminué à cause de la crise que traverse ce secteur » - Rapport du Ministère sénégalais de la Pêche (2013)

Il y avait environ 103 000 personnes travaillant dans le secteur de la pêche soit 2,2 % de la population active occupée - Agence nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal.

Mahammed Boun Abdallah Dionne est un homme politique sénégalais, qui a été notamment Premier ministre du Sénégal de juillet 2014 à mai 2019. Dionne est l’un des dix-neuf candidats en lice pour l’élection présidentielle du 24 mars 2024 au Sénégal. Dans le cadre de sa campagne électorale, il a rencontré des représentants de la Coalition nationale pour une pêche durable (Conaped), le 12 février 2024.



Cette rencontre a été diffusée par la chaîne de télévision publique sénégalaise RTS1 dans le cadre de son « Journal de la campagne » qui couvre les activités quotidiennes menées par les différents candidats tout au long de la campagne pour ce scrutin présidentiel. Au cours de son entrevue avec la Conaped, Mahammed Boun Abdallah Dionne a déclarées : « 600 000 Sénégalais, soit 17 % de la population, vivent de la pêche ». Il s’est exprimé en wolof, langue locale la plus parlée au Sénégal. Nous avons traduit ses propos en français.



Nous avons tenté d’entrer en contact avec Mahammad Boun Abdallah Dionne afin de connaître la source des chiffres qu’il a avancés, mais nos appels et messages sont restés sans réponse. Africa Check actualisera cet article lorsque le candidat Dionne réagira à ces sollicitations.



Déclaration

600 000 personnes vivent de la pêche au Sénégal.



Verdict

Incorrect

Baïdy Dieng travaille au Ministère sénégalais des Pêches et de l'Économie maritime. Il est ingénieur des pêches et, par ailleurs, enseignant au Centre national de formation des techniciens de la pêche et de l'aquaculture (CNFTPA) du Sénégal.



Concernant la population vivant de la pêche, d’après Dieng, le concept renferme toute la chaîne de personnes dont les activités dépendent de la pêche.



Selon lui, ces personnes dont les activités dépendent entièrement de la pêche sont réparties en deux catégories : les acteurs directs et les acteurs indirects. Raison pour laquelle lorsqu’on parle de population qui vit de la pêche, il ne s’agit pas uniquement des pêcheurs, mais de tous ceux qui en vivent de manière directe et indirecte, dont les mareyeurs, les fabricants de pirogues, les transformateurs.



Au Sénégal, la Direction des Pêches maritimes (DPM), qui dépend du ministère de la Pêche et de l’Économie maritime, est une entité chargée de la mise en œuvre de la politique de l’État concernant les pêches maritime et artisanale. À ce titre, elle a pour mission, entre autres, la collecte, le traitement et la publication des statistiques en la matière. Ces données sont publiées dans un rapport annuel intitulé « Résultats généraux des pêches maritimes ».



Au Sénégal, un peu plus de 100 000 personnes vivent de la pêche, d’après les données disponibles



Le bureau des statistiques de la DPM a indiqué à Africa Check que la dernière enquête, réalisée en août 2023, a couvert exclusivement les activités directes de la pêche maritime : le nombre de pêcheurs, de transformateurs, d’écailleurs, de mareyeurs, de micromareyeurs, de pointeurs, de porteurs et de transformateurs.