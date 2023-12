Présidentielle 2024 : la RND se retire de la course

L’annonce a été faite par le secrétaire général et ancien candidat déclaré dudit parti, Bouna Alboury Ndiaye. Il justifie le retrait de son parti par l’avocat multiplicité des partis à la candidature entre autres réalités.



« Notre parti a découvert un certain nombre de réalités par rapport à la multiplicité des candidats à la candidature, mais aussi à la manière dont le Sénégal est menacé par la perversion de sa démocratie. Des attitudes, des comportements liés à la prise en charge des aspirations du Sénégal. Notre parti s’est rendu compte que nous sommes dans une opération d’escroquerie, de mensonge, de manipulation. C’est en quelque sorte une vaste comédie politique avec des ventes de parrainage, des doublons. Le contrôle du parrainage va faire découvrir aux Sénégalais que le parrainage n’est que feu de paille, ne correspond à aucune volonté du Peuple », a-t-il souligné.



Selon Alboury Ndiaye, renseigne Le Quotidien, « Le Rnd qui est un parti qui croit à la vérité, ne peut pas rentrer dans ce jeu. Nous devons aller vers la suppression du parrainage, qui est une perversion de la démocratie au Sénégal. Nous sommes dans des pourparlers devant mener à une grande coalition ».



Par ailleurs, le secrétaire général du RND annonce des pourparlers pour former une coalition. A l’en croire, le RND qui semble ne pas être en mesure de réunir 58 mille signatures, va probablement soutenir un candidat, qui passera l’étape du parrainage qu’il souhaite supprimer.