Présidentielle 2024: le Forum du justiciable invite à une confrontation fraternelle

Le Forum du justiciable, une organisation se réclamant de la société civile, a invité les candidats à l’élection présidentielle du 25 février prochain à s’affronter sur le terrain programmatique dans un esprit de fraternité et de cohésion.



« Maintenant que la liste définitive est publiée, nous demandons aux différents candidats de faire de cette élection un moment de compétition programmatique dans un esprit de fraternité et de cohésion. Une élection présidentielle qui doit consolider nos acquis démocratiques et notre Etat de droit », indique la structure dans un communiqué parvenu à l’APS.



Poursuivant, l’organisation appelle les jeunes à s’impliquer dans cette élection, à participer et à faire entendre leurs voix. « Le Forum du justiciable invite tous les acteurs et particulièrement les jeunes à participer massivement à cette élection, mais dans le respect des lois et des règlements du pays et en bannissant toutes les formes de violences », lit-on sur le communiqué.