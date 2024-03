Présidentielle 2024 : le président de la CENA annonce une tournée d’inspection dans plusieurs lieux de vote à Dakar

L’élection présidentielle au Sénégal se tiendra ce dimanche 24 mars 2024. A cet effet, la Commission nationale électorale autonome (CENA) annonce une tournée d’inspection dans plusieurs bureaux de vote de la région de Dakar.



« Le Président de la CENA effectuera, le dimanche 24 mars 2024, une tournée d’inspection auprès de plusieurs lieux de vote de la région de Dakar afin de se rendre compte sur le terrain du déroulement du scrutin », lit-on dans un communiqué de la cellule de communication de la CENA.



« M. Abdoulaye Sylla sera accompagné, notamment, de M. Ndary Touré, Vice-président, de Mmes Aminata Fall Niang et Fatou Kiné Diop, membres, ainsi que de M. Alioune Badara Mbengue, Secrétaire général de la CENA », précise le document.



Sacrifiant ainsi à une tradition bien établie, poursuit-il, la « délégation de la CENA visitera successivement un certain nombre de bureaux de vote à Keur Massar, Guédiawaye, Pikine et Dakar. La tournée s’achèvera par un point de presse au cours duquel le Président Sylla s’exprimera sur les faits marquants notés depuis le début du scrutin », peut-on lire dans le communiqué.





PROGRAMME DE LA TOURNÉE D’INSPECTION DU PRÉSIDENT DE LA CENA DANS LES LIEUX DE VOTE



Journée du dimanche 24 mars 2024





10h30 : Départ de la CENA pour le département de Keur Massar



11h00 : Jonction avec la CEDA de Keur Massar



· Visite du centre de vote du lycée de la zone de recasement





11h30 : Départ pour le département de Guédiawaye



12h00 : Jonction avec la CEDA de Guédiawaye



· Visite du centre de vote de l’Ecole 16 à Sam Notaire







12h45 : Départ de Guédiawaye pour Pikine

13h15 : Jonction avec la CEDA de Pikine



· Visite du centre de vote de l’École Lansar Djiddah Thiaroye Kao







14h00 : Départ de Pikine pour Dakar



14h30 : Jonction avec la CEDA de Dakar



· Visite du centre de vote de l’École japonaise, Nord Foire



· Vote du Président de la CENA dans son bureau de vote



· Point de presse sur place et fin de la tournée