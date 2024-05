Travaux de maintenance préventive sur les voies : la Seter annonce des perturbations les 19 et 20 mai sur l’axe Rufisque- Diamniadio

Dans un communiqué, la Société d’Exploitation et de Maintenance du Train Express Régional (SETER) annonce des « perturbations dans la circulation du Train Express Régional (TER) les 19 et 20 mai 2024 en raison des travaux de maintenance préventive sur les voies. « Aucun train ne roulera entre Rufisque et Diamniadio jusqu’à 9h00. Les circulations resteront normales entre Dakar et Rufisque et reprendront à partir de 9h00 sur toute la ligne » lit-on dans le communiqué. La société invite les usagers à prendre leurs dispositions ».



Les perturbations selon la société ne concernent que le tronçon « Rufisque – Diamniadio ».

Ces travaux de maintenance, estime la Seter, sont « essentiels pour garantir la sécurité et la fiabilité du réseau du TER ». La SETER encourage donc la compréhension et la coopération des voyageurs pendant cette période de perturbation. Les usagers sont invités à rester informés des mises à jour concernant les horaires de circulation via les canaux de communication officiels de la SETER.



« Les travaux de maintenance font partie des efforts constants déployés pour assurer un service de qualité et sécurisé pour tous les usagers du TER », a souligné la SETER.