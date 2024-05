Présidence: Fatou Kiné Diakhaté, nommée Directrice cabinet adjointe du président de la République

Elle vient d'inscrire son nom dans l'histoire en devenant la première femme à occuper le poste de Directeur de Cabinet adjoint du président de la République du Sénégal. Elle va désormais seconder le Professeur Mary Teuw Niane dans ses fonctions de Directeur de Cabinet du président de la République. Cadre au Parti Pastef-Les Patriotes, elle hérite de ce poste après un long parcours de militantisme au sein du parti au pouvoir.



Ayant obtenu le Brevet de technicien supérieur en Banque finance et assurance, Fatou Kiné Diakhaté est également titulaire d'un master en économie internationale et régulation et en Banque finance. Membre du Bureau Politique de PASTEF en sa qualité de secrétaire nationale adjointe en charge de la diaspora, elle a supervisé des coordinations réparties sur quatre continents, orchestrant des activités destinées à installer et à massifier le parti, à défendre les libertés, la démocratie et l'État de droit au Sénégal, a informé parti.