Présidentielle: Moussa Taye apporte des précisions sur le choix de Khalifa Sall parmi les candidats

Le conseiller politique et Porte-parole de l’ex-député maire de Dakar et candidat recalé à la présidentielle réagit face aux rumeurs qui octroient le soutien de Khalifa Sall à des candidats de l’opposition. Sans doute, Moussa Taye qui est la voix la plus autorisée à apporter des réponses précises à cette question, se confie à PressAfrik.



D’emblée, le porte-parole de Khalifa Ababacar Sall tient à préciser que : «Je rencontre Khalifa Sall chaque lundi matin et au besoin j’exprime sa position sur les questions nationales. Concernant la présidentielle, la position de Khalifa est très claire. Nous sommes dans un combat à la fois judiciaire et politique ».



Moyssa Taye explique qu’ : «Au plan judiciaire, nous avons déposé un recours au niveau de la Cour de Justice de la CEDEAO pour contester la décision d’invalidation de sa candidature. Aucune forme de participation à l’élection présidentielle ne peut être arrêtée avant le verdict de la juridiction régionale. Et d’après nos avocats, le verdict devrait être rendu le 7 février prochain. Donc, il faudrait attendre cette échéance pour rendre publique toute forme de participation à la présidentielle», souligne-t-il.



«Maintenant, poursuit-il, au plan politique, nous avons déjà clairement signifié que la coalition Taxawu Senegaal a donné mandat à Khalifa de mener des consultations en vue de nouer un éventuel partenariat avec un candidat de l’opposition. C’est vous dire que nous participerons à cette élection de manière directe ou indirecte».



Non sans oublier de demander à tous leurs «militants, sympathisants, soutiens et alliés de se tenir prêts en attendant la décision de la coalition».