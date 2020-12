Présidentielle au Ghana : Nana Akufo-Addo réélu avec 51,59% des voix

Au Cameroun, les policiers qui encerclaient depuis deux mois et demi le domicile de Maurice Kamto, le principal opposant au président Paul Biya, de facto assigné à résidence, ont levé leur dispositif. Maurice Kamto, rival malheureux de l'inamovible chef de l'Etat réélu en 2018 dans un scrutin contesté par l'opposition, emprisonné sans procès neuf mois durant en 2019 avant d'être relâché grâce à d'intenses pressions internationales, était bloqué chez lui à Yaoundé depuis la veille de "marches pacifiques" que son parti et lui avaient organisées le 22 septembre pour réclamer notamment le départ du président Biya.



Au Gabon, la démission de Jean-Marie Ogandaga, agite l'opinion à Libreville. Le ministre de l'Economie a été contraint de quitter son poste alors que s'apprêtait à éclater un nouveau scandale. Il aurait été au cœur de détournement de fonds publics. Les explications depuis Libreville.



Déchirée par la guerre civile, Bambari, au coeur de la Centrafrique est désormais considérée comme un exemple de la reconstruction du pays. Plusieurs milliards de francs CFA ont été investis dans le développement de cette cité "pilote" où se sont concentrés les efforts de la communauté internationale depuis 2017. Quatre ans plus tard, la ville est presque entièrement dépendante des organisations humanitaires, qui sont les uniques sources d'emploi et d'activité économique.