Présidentielle au Ghana: victoire de John Mahama, le candidat du parti au pouvoir reconnaît sa défaite

Le vice-président ghanéen Mahamudu Bawumia, candidat du Nouveau parti patriotique (NPP) au pouvoir, a déclaré, dimanche 8 décembre, qu'il reconnaissait sa défaite lors de l'élection présidentielle de la veille, précisant qu'il avait appelé son adversaire John Mahama pour le féliciter. L'annonce a été faite, avant la publication officielle des résultats par la commission électorale.



« Le peuple ghanéen s'est exprimé, il a voté pour le changement et nous le respectons en toute humilité », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, dans la matinée de ce dimanche 8 décembre, à Accra, la capitale.



« Mesdames et messieurs des médias, Ghanéens ici et à l’étranger, laissez-moi vous dire que, d’après les chiffres issus de nos propres compilations, l’ancien président, son excellence John Dramani Mahama, a remporté l’élection de manière indiscutable. Je viens de l’appeler pour le féliciter en tant que président élu de la République du Ghana. Je reconnais ma défaite avant la publication des résultats officiels par la commission électorale, pour éviter tout risque de tensions et préserver la paix de notre pays », a encore souligné Mahamudu Bawumia.



L'économie a dominé les élections

De son côté, l’’opposition ghanéenne a annoncé, dimanche, que les résultats provisoires de son candidat John Dramani Mahama, ancien président de 2012 à 2017, avaient montré qu’il avait remporté les élections présidentielles du week-end.



Les difficultés économiques du Ghana ont dominé les élections: premier producteur d'or d'Afrique et deuxième producteur de cacao mondial, le Ghana est confronté à une inflation et un endettement élevés, et a dû recourir à un prêt de trois milliards de dollars du Fonds monétaire international (FMI).