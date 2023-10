Présidentielle au Liberia: George Weah et Joseph Boakai au coude à coude, selon des résultats provisoires

Les deux principaux candidats, George Weah et Joseph Boakai sont toujours au coude à coude. Mais sur la base de 98,50% des bulletins dépouillés, on peut d’ores et déjà dire qu’il y aura un second tour. Il devrait se tenir au début du mois de novembre.

RFI

