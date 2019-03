Présidentielle en Mauritanie: Mohamed Ould Ghazouani annonce sa candidature

Le général Ghazouani, ex-chef d’état-major des armées et actuel ministre de la Défense de Mauritanie, s’est officiellement déclaré candidat à la présidentielle de juin prochain pour succéder au président Aziz. Il l'a annoncé devant plus de 10 000 de ses sympathisants rassemblés dans un stade de Nouakchott.



Le général Mohamed Ould Ghazouani s’est adressé pour la première fois aux Mauritaniens en ces termes : « J'ai décidé avec l’aide de Dieu de me présenter à la prochaine élection présidentielle. C’est pourquoi je vous demande de m’accorder votre confiance et vos suffrages pour remporter le scrutin le jour J. Vous me permettrez ainsi de servir le pays en assumant les plus hautes charges de la République. »



L’ancien chef des armées mauritaniennes s’est engagé à lutter contre les injustices sociales, qui touchent certaines communautés du pays depuis des siècles. Sans les nommer, Mohamed Ould Ghazouani faisait référence aux esclaves et descendants d'esclaves, autrement dit les Harratines. Parmi les priorités du général, la consolidation de l’unité nationale et la défense de l'intégrité du territoire de la République.



Autre défi à relever, la réforme de l’enseignement. « J’accorderai une attention toute particulière à notre système éducatif. Il doit être reformé pour répondre aux exigences du marché de l’emploi et aux transformations économiques et sociales du pays », considère le général, qui pour gagner les élections et relever ses défis, est déjà assuré d’un soutien de taille, celui de son proche ami le président Mohamed Ould Abdel Aziz. Son parti, l'UPR, s'est prononcé en sa faveur le mois dernier et réitérera son soutien ce samedi en congrès.