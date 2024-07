Présidentielle et législatives au Rwanda: à Kigali, forte mobilisation pour la journée de vote

La population du Rwanda est très mobilisée pour ce scrutin qui est largement comparé à une cérémonie de mariage, avec des bureaux de vote décorés comme pour une réception.



Ce matin, certains électeurs ont expliqué à RFI qu'ils considèrent que voter est quasiment une « obligation », que ce serait « ingrat » de ne pas se rendre aux urnes pour « appuyer les progrès de leur pays ».



Dans certains quartiers de Kigali, des volontaires ont même été déployés pour faire du porte-à-porte et appeler les habitants à se déplacer à l'aide de porte-voix.



On voit beaucoup de jeunes qui votent pour la première : c'est le cas pour près de 2,5 millions d'entre eux, qui n'ont jamais connu d'autres dirigeant que le président Paul Kagame.



Le chef de l'État a lui-même glissé son bulletin dans l'urne en début d'après-midi : assez tardivement donc et pas dans le bureau de vote annoncé initialement...



Paul Kagame, vêtu d'une chemise kaki, lunettes noires sur le nez, a salué les personnes présentes dans la file d'attente avant de passer dans l'isoloir.



Les candidats de l’opposition, eux, avaient voté un peu plus tôt dans la matinée. Le député du Parti vert démocratique Frank Habineza a notamment déclaré qu'il accepterait le verdict des urnes, si les élections se déroulent dans de bonnes conditions, ce qui est le cas jusqu'à présent.



Les bureaux de vote doivent fermer à 13h TU (15h, heure locale) et la commission électorale devrait donner des tendances dès ce soir, alors que les résultats définitifs sont attendus le 27 juillet au Rwanda.