Présidentielle française: l'ancien président Sarkozy annonce qu'il compte voter pour Macron

L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a annoncé mardi qu'il voterait pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle.



La fin du silence. Après plusieurs mois durant lesquels il n'a donné aucun signe en faveur d'un candidat ou d'un autre, l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy a annoncé sur les réseaux sociaux, mardi 12 avril, son soutien à Emmanuel Macron face à Marine Le Pen en vue du second tour de l'élection présidentielle (24 avril).



"L'importance des décisions à venir m'oblige à quitter ma réserve pour indiquer en toute clarté quel sera mon vote. Je voterai pour Emmanuel Macron parce que je crois qu'il a l'expérience nécessaire face à une grave crise internationale plus complexe que jamais, parce que son projet économique met la valorisation du travail au centre de toutes ses priorités, parce que son engagement européen est clair et sans ambiguïté", affirme-t-il dans son communiqué.



"La fidélité aux valeurs de la droite républicaine et à notre culture de gouvernement doit nous conduire à répondre à l'appel au rassemblement d'Emmanuel Macron", ajoute Nicolas Sarkozy.



"Il faudra sortir des habitudes et des réflexes partisans"

L'ancien président de la République suggère qu'il est prêt à saisir la main tendue dimanche soir par Emmanuel Macron, qui a souhaité réunir "tous ceux qui veulent travailler pour la France" et a appelé à fonder "un grand mouvement politique d'unité et d'action", au-delà des différences de sensibilités.



"Il faudra sortir des habitudes et des réflexes partisans", observe Nicolas Sarkozy en précisant que la "nouvelle époque" qui s'annonce "nécessitera des changements profonds".



L'ancien leader du parti Les Républicains avait fait le choix de ne soutenir officiellement aucun candidat avant le premier tour de l'élection présidentielle, malgré les appels du pied de la candidate de son ancien parti, Valérie Pécresse, arrivée cinquième du scrutin avec 4,78 % des suffrages.