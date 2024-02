Présidentielle : la Cosydep appelle au respect de la décision du Conseil constitutionnel

La Coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique (COSYDEP) et des syndicats d’enseignants ont invité, dimanche, le Conseil constitutionnel à faire respecter sa décision d’organiser l’élection présidentielle dans les délais prévus par la loi.



« Nous formulons une recommandation urgente au Conseil constitutionnel, d’assumer en toute responsabilité, conformément aux attentes des Sénégalais, son rôle d’arbitre sage, indépendant et éclairé, pour faire respecter sa décision d’organiser l’élection présidentielle dans les délais prévus par la loi fondamentale », ont déclaré ces organisations lors d’une conférence de presse.



Ces acteurs de l’éducation ont, en même temps, demandé au Conseil constitutionnel de « préserver la crédibilité, la légitimité ainsi que la transparence du processus électoral » et invité le Président de la République à « respecter et à faire respecter les délibérations » du Conseil.



Ils ont fait des « recommandations consolidantes » au prochain Président de la République dans les secteurs de l’Administration, de l’Ecole et de l’Université. « Nous demandons aux candidats à cette élection de s’engager, en cas de victoire, à consolider les fondements de la démocratie, œuvrer pour une dépolitisation de l’Administration et refonder l’Ecole et l’Université », ont-ils plaidé.