Présidentielle sénégalaise: l'opposition et le pouvoir appelés à "cultiver la paix"

Ayant constaté certains attitude et propos notés dans le camp de l'opposition comme dans celui du pouvoir qui pourraient porter atteinte à la stabilité du Sénégal, l'Action pour les droits humains et de l'amitié (Adha) a appelé les deux camps, pouvoir et opposition à la retenue, dans un communiqué.



L'Adha conseille aux médias de ne pas diffuser des informations pouvant être de nature à alerter la tranquillité sociale. Aussi, du recul aux continus incendiaires des réseaux sociaux. L'organisation invite la classe politique, la société civile et la jeunesse à préserver le climat social et à engager un dialogue politique pouvant aboutir à des lendemains électoraux calmes.