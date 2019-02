Présidentielle2019: A Koungheul, Ousmane Sonko jure d'en finir avec "le système corrompu"

« De tous les présidents qui se sont succédé à la tête de ce pays Macky Sall est celui qui a lamentablement échoué ». C’est du moins ce qu'à souligné Ousmane Sonko à Koungheul, ce mardi. Le leader du Pastef appelé les ces militants et militantes au changement.



« Koungheul est ce que vous êtes prêts pour le vrai changement, une alternative pour fermer la page d’un système qui perdure depuis 59 ans pour ouvrir un nouveau chapitre avec une nouvelle génération politique avec des gens dignes intègres et décomplexés pour une reconstruction en profondeur de notre pays ?», a demandé Ousmane Sonko.



Poursuivant ces propos, il ajoute : « Je déclare à partir de Koungheul que la gestion clanique et partisane, la gouvernance basée sur le règlement de compte politique de Macky Sall prendra fin au soir du 24 février. Je décrète ici que Koungheul va renverser le régime corrompu et incompétent de Macky Sall. Si les jeunes de Koungheul prennent l’engagement de voter massivement au soir du 24 février prochain et que toutes les localités du pays en fasse autant nous allons signer la fin du règne de Macky ».