Prestation de serment : 23 nouveaux membres de l’ONES invités à la responsabilité dans la prise de décision

23 nouveaux membres de l’Ordre National des Experts du Sénégal (ONES) ont prêté serment ce jeudi13 juillet 2023, en audience solennelle, devant la Cour d’Appel de Dakar. Ils vont grossir les rangs des différentes sections que compose l’ONES, pour exercer la profession d’expert dans diverses catégories : fiscale, automobile, cargaison maritime, incendie, immobilière et industrielle.



« Vos responsabilités sont certes ordinaires, mais spécifiques parce que vous avez une lourde responsabilité de conseil, d’assistance, mais surtout d’aide à la décision. Dans ce cadre précis, vos responsabilités sont tout à fait énormes. Vous êtes obligés de vous remettre tout le temps en question dans vos différentes spécialités pour qu'en fin de compte que vous puissiez en tout temps et en tout lieu donner un avis certifié dans le cadre de votre secteur d’activité », a rappelé l’avocat général de la Cour d’appel de Dakar.



Selon lui, les experts sont chargés de donner des « avis techniques de dresser des rapports en toute objectivité en toute indépendance en toute neutralité. L'Ordre a insisté sur un certain nombre d'instruments clairs. Il s'agit de la loi sur l'application du règlement intérieur, mais il y a surtout le code de déontologie, qui insiste sur la nécessité d'avoir une compétence avérée qui implique une certaine notoriété ».



Pour le secrétaire général de l'Ordre national des Experts du Sénégal, cette cérémonie est une occasion de rappeler les exigences liées à ce métier.



« Comme l'a rappelé le représentant du parquet, inviter les gens à savoir quels sont les interlocuteurs économiques dans ce pays. On est dans un Etat de droit avec des professions encadrées et réglementées qu'on appelle des ordres professionnels à qui la loi a conféré des domaines de compétences. Il est temps aujourd'hui que chacun des ordres professionnels se limite aux domaines de compétences que la loi leur a assignées », a dit Amate Sow.



Le président de la Cour d’appel exhorte aux nouveaux membres à s’imposer comme des références à l’image de leurs prédécesseurs et leur demande de garder le secret professionnel. Le juge les invite aux fondamentaux qui président leur profession à savoir le devoir d’éthique, le devoir de responsabilité, l’impératif du respect de la loi.