Prestation de serment de Macky: Arrivée du Président, mise en place toujours en cours

L’heure sénégalaise ne s’est toujours pas adaptée à l’horloge universel. La cérémonie de prestation de serment du président de la République élue Macky Sall est prévue à 11 heures précises. Mais il risque d’être décalée de quelques dizaines de minutes voire d’une heure.

La mise en place, qui devait être terminée depuis 10 heures (comme annoncé dans le programme officiel), est toujours en cours à la grande salle du Centre des Expositions de Diamniadio.



Les autorités, chefs d’Etat et autres invités d’honneur continuent d’arriver tandis que le personnel chargé de les installer semble être confronté à un problème de places.



Le cortège du President Macky Sall a été filmé, il y a quelques instants, en train de quitter son domicile de Mermoz pour rejoindre les lieux.

Il vient d’arriver, accompagné de la Première Dame, Marieme Faye Sall et accueilli par le Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne.



Le président Macky Sall a eu des échanges détendus avec les 7 sages du Conseil constitutionnel avant d’aller saluer ses hôtes et homologues chefs d’Etat venus assister à la cérémonie de prestation de serment. Pendant ce temps, le speaker essaie de tenir en haleine l’audience présente dans la salle en rappelant les règles qui doivent être observées pendant ladite cérémonie : Pas d’applaudissements, pas de signe d’approbation ni de réprobation, pas de port de bonnet, casquette ou de lunettes de soleil... Il est 11 heures 15 minutes...