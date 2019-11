Présumé détournement de deniers publics : 3 plaintes et 4 dénonciations planent sur la tête de Moussa Sy

C'est la guerre totale entre Moussa Sy, maire des Parcelles Assainies et ses conseillers municipaux. Réunis, autour d'un collectif de la défense des intérêts des Parcelles Assainies (Cdipa), ces derniers ont annoncé trois plaintes et quatre dénonciations contre le maire et son directeur de cabinet, Théo Ekawala pour détournement présumé de près de 200 millions FCFA.



"Une plainte a été déposée devant le Procureur de la République, l’Ofnac, la Cour des comptes. Des lettres dénonciations ont été adressées également auprès du président de l'association des Maires du Sénégal, au percepteur receveur municipal, au sous-préfet des Parcelles Assainies, au ministre des Collectivités Territoriale et au président du Forum du justifiable", a servi le porte-parole du collectif, Mamadou Gueye, face à le presse ce vendredi.



Ces conseillers accusent, en effet, le maire Moussa Sy, à travers une société privée qui appartient à son directeur de cabinet, dénommé OPEF, d’avoir encaissé entre 3500 et 5000 FCFA sur chaque bourse octroyée à des étudiants, à titre de taxe, pour un montant total de près de 200 millions FCFA. Mieux, ils informent que le siège de la structure se trouve au domicile du directeur du cabinet du maire.



Toutefois, le conseiller municipal, vice-président commission Finance, Mamadou Gueye de souligner que cet argent "encaissé devrait normalement être reversé dans les caisses de l'État sous la supervision du percepteur municipal. Ce qui est un conflit d'intérêt manifeste, compte tenu de la position du Directeur de cabinet au sein de la commun, qui d'ailleurs, n'a jamais eu de délibération dérogation de la mairie."