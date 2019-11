Présumé trafic de faux billets : "Personne n'a placé Bougazelli sous mandat de dépôt", selon Me Elhadji Diouf

Contrairement aux informations de Libération Online, le député démissionnaire de la mouvance présidentielle, Seydina Fall alias Bougazelli n'a pas été placé sous mandat de dépôt, dans cette affaire de présumé trafic de faux billets. Joint par PressAfrik, Me Elhadji soutient que son client n'est pas placé sous mandat de dépôt et n'a même pas encore fait face au procureur de la République.



Nos confrères de Libération Online affirmaient que le procureur de la République a demandé l’ouverture d’une information judiciaire pour "association de malfaiteurs, contrefaçon de signes monétaires" dans l’affaire Seydina Fall dit Boughazelli et compagnie.