Dakar : Macky Sall, accueilli par une foule immense, se dirige vers le palais présidentiel

L'ancien président Macky Sall a effectué un retour marquant à Dakar le 17 juillet 2026. Arrivé par un vol spécial à l'aéroport Léopold-Sédar-Senghor, il était habillé en boubou blanc et a été accueilli par une immense foule de militants et de sympathisants venus célébrer son retour.



Alors qu’il avait quitté Dakar le 02 avril 2024, dans la foulée de sa passation de pouvoir, son retour sur la terre de ses ancêtres s’inscrit dans le cadre de sa campagne pour le poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU).



À cette occasion, l'ancien chef de l'État se rend donc au Palais de la République pour une audience avec son successeur, le président Bassirou Diomaye Faye, afin d'obtenir l'onction et le soutien officiel de la diplomatie sénégalaise.



Ce retour ne fait cependant pas l’unanimité. Certains acteurs de la société civile et les familles des victimes des événements de 2021-2024 (65 morts) estiment que «Diomaye veut réhabiliter» son successeur, alors qu’ils continuent de réclamer justice et réparation.