Sénégal : la Confédération nationale des employeurs rencontre Diomaye pour «la relance de l’économie»

Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a reçu en audience, ce vendredi 17 juillet, une délégation de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), avec à sa tête son président, Abdel Kader Ndiaye.



Au cours de cette rencontre, selon un communiqué de la présidence, les représentants ont présenté au Chef de l’État leurs propositions visant à accompagner «la relance de l’économie nationale». Les échanges ont porté aussi sur plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’investissement, la croissance économique et l'emploi.



La CNES a ainsi partagé des pistes de réflexion destinées à renforcer la participation du secteur privé dans la dynamique économique du pays. «À l’issue de l’audience, il a été annoncé que les discussions se poursuivront avec le Premier ministre ainsi qu’avec le ministre des Finances afin d’examiner les différentes propositions et de définir les modalités concrètes de leur mise en œuvre», a conclu la note.