Macky Sall à Dakar : Abdou Mbow salue une mobilisation « des Sénégalais dans leur écrasante majorité »

Dans le cadre de sa campagne pour le poste de secrétaire général des Nations Unies, l'ancien président Macky Sall sera reçu, ce vendredi, par le Président Bassirou Diomaye Faye, en vue d’obtenir son soutien pour sa candidature au sein de cette institution. A cette occasion, ses sympathisants et les membres de l’Alliance Pour la République (APR) se sont convergés vers l’aéroport Léopold Sédar Senghor pour l’accueillir.



Prenant la parole sur les lieux, le responsable de l’APR, Abdou Mbow, a estimé que ce ne sont pas les apéristes qui se sont mobilisés mais plutôt « les Sénégalais dans leur écrasante majorité » qui « sont venus exprimer leur fierté, leur joie et toute l'affection qu'ils portent au président Macky Sall ».



Selon lui, cette affluence s'explique par la candidature de l'ancien chef de l'État au poste de secrétaire général des Nations Unies. « Aujourd'hui, il est candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies. Je pense que c'est pour cela que tous les Sénégalais se sont déplacés pour témoigner de leur fierté », a déclaré le parlementaire.



Pour Abdou Mbow, cette mobilisation constitue également une marque de reconnaissance envers l'ancien président. « Cela démontre une chose : le président Macky Sall n'a rien fait de mal dans ce pays. On ne peut absolument rien lui reprocher personnellement, si ce n'est de la reconnaissance, de la fierté et de l'engagement que nous avions envers lui », a-t-il soutenu.



Selon lui, la candidature de Macky Sall à la tête de l'ONU est importante pour le pays. « Il y a des moments où il faut placer le Sénégal et la République au-dessus de tout. Aujourd'hui, le président Macky Sall ne vient pas seulement en tant que président de l'Alliance pour la République. Il est candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies », a-t-il souligné.



Interrogé sur un possible accueil de Macky Sall à l'aéroport par le président Bassirou Diomaye Faye, Abdou Mbow a répondu qu'ils ne pourraient que s'en réjouir. « Nous le remercions en tant que président de la République du Sénégal.», a-t-il indiqué.



Il a également rappelé que l'APR et le pouvoir n'ont pas les mêmes positions politiques. « Cela n'a absolument rien à voir avec la politique, car politiquement, nous ne partageons pas les mêmes positions que Diomaye », a-t-il précisé, avant d’ajouter que : « Aujourd'hui, nous avons notre propre parti. S'il y avait des élections locales demain, nous ferions face à eux. Mais nous n'en sommes pas là. Il y a un temps pour la République, et un temps pour la politique » .



Le responsable de l'APR a également salué la présence des nombreux militants venus attendre l'ancien chef de l'État malgré les conditions climatiques. « Malgré la chaleur, malgré le soleil, ils sont venus très tôt. Même si son vol n'est pas encore arrivé, ils bravent les difficultés pour témoigner de leur affection au président Macky Sall. C'est un réel motif de satisfaction pour nous », a-t-il affirmé.