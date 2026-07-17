A Dakar, la rencontre entre Macky Sall et Diomaye Faye suscite des réactions contrastées (REPORTAGE)

L’ancien président sénégalais, Macky Sall, avait quitté son pays le 02 avril 2024, dans la foulée de sa passation de pouvoir avec son successeur, Diomaye Faye. Ce vendredi 17 juillet, plus de deux ans après, il revient sur la terre de ses ancêtres, pour essayer de convaincre l’actuel chef d’Etat pour qu’il soutienne sa candidature au Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Cette situation, malheureusement, suscite de la controverse et des avis divergents au sein de la population dakaroise.



Un retour au pays controversé



Baye Diagne est un commerçant de la Médina. Assis devant sa boutique, il trouve déplorable le retour de l’ex-président. «Le retour de Macky Sall est inacceptable. Son mandat a été marqué par beaucoup de tensions politiques notamment lors des manifestations. Les événements de 2021 à 2024 ont laissé des traces. Des personnes ont perdu la vie et ça a marqué le pays», s’est-il plaint.



Etudiante, Adja Maréme Sané s’inscrit dans cette même logique. «Je trouve paradoxal de voir aujourd'hui Macky Sall rencontrer le président Diomaye Faye. Pendant plusieurs années, les tensions entre son régime et les leaders de l'opposition étaient très fortes. C'est pour cela que je reste sceptique», a-t-elle confié.



D’un autre côté, en revanche, d’autres personnes perçoivent dans le retour de Macky Sall un geste positif de décrispation politique et sociale. Pour Moustapha Dia, instituteur, le retour de l'ancien chef de l'État est tout à fait légitime. « Je pense que Macky Sall à Dakar, c'est une très bonne chose. Il est natif du Sénégal et revenir retrouver son pays, il n'y a rien de mieux. Il a beaucoup fait pour le Sénégal malgré les critiques. Je suis content de son retour. C'est un ancien président, il mérite du respect», estime-t-il.



D'autres se montrent plus prudents. Le médecin Mamadou Chérif Diallo préfère attendre les résultats de l'audience entre les deux hommes. «Son retour ne me dérange pas. J'attends surtout de voir ce qui sortira de sa rencontre avec le président Diomaye Faye», confie-t-il.



Au-delà du retour de l'ancien président, sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU suscite également des réactions partagées. Absa Niang soutient cette ambition. « Quelles que soient les opinions politiques, il a dirigé le Sénégal pendant douze ans et possède une expérience qui peut être utile à l'échelle internationale », estime-t-elle.



Pour Mohamed Diop, «ce serait une fierté pour le Sénégal de voir l'un de ses anciens présidents accéder à une fonction aussi prestigieuse au sein de l'ONU», surtout qu’il a «développé un réseau diplomatique important durant ses mandats et peut représenter l'Afrique sur la scène internationale».



Pour rappel, les détracteurs de Macky Sall lui reprochent d’être responsable des 65 morts enregistrés au cours des événements politiques de 2021-2024. Au même moment, certains estiment qu’il faut mettre l’intérêt supérieur du pays au dessus de toute autre considération. «Soutenir Macky Sall serait pire qu'une trahison», avait dit à Diomaye Faye le député du parti Pastef (majorité), Guy Marius Sagna.