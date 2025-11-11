Prévisions ANACIM : pluies faibles à modérées attendues sur l’ensemble du territoire jusqu'au 14 novembre

Selon l’ANACIM, au cours des trois (3) prochains jours, un ciel nuageux accompagnés de pluies d’intensité modérée à faible sera observée sur la quasi-totalité du territoire. Toutefois, dans les zones Centre-est et Nord-est, une alternance d’éclaircie et de nuages sera notée.

Les températures vont diminuer durant toute l’échéance avec des températures qui seront entre 29°C à Dakar et 38°C à Bakel.

Les visibilités seront généralement bonnes.

Les vents seront de secteur Ouest à Sud-ouest sur l’ensemble du pays.

L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) a publié sa prévision à courte échéance, valable du 11 novembre à 12h00 au 14 novembre 2025 à 00h00.