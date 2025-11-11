Prévisions ANACIM : pluies faibles à modérées attendues sur l’ensemble du territoire jusqu'au 14 novembre

L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) a publié sa prévision à courte échéance, valable du 11 novembre à 12h00 au 14 novembre 2025 à 00h00.
Selon l’ANACIM, au cours des trois (3) prochains jours, un ciel nuageux accompagnés de pluies d’intensité modérée à faible sera observée sur la quasi-totalité du territoire. Toutefois, dans les zones Centre-est et Nord-est, une alternance d’éclaircie et de nuages sera notée.
Les températures vont diminuer durant toute l’échéance avec des températures qui seront entre 29°C à Dakar et 38°C à Bakel.
Les visibilités seront généralement bonnes.
Les vents seront de secteur Ouest à Sud-ouest sur l’ensemble du pays.
Autres articles
-
Mali : le Pr Ibrahima Thioub alerte sur le risque d’un basculement djihadiste et exhorte la CEDEAO à agir
-
Attaque armée à l’UIDT de Thiès : les étudiants exigent la fermeture du campus et un renforcement de la sécurité
-
Mémoire des tirailleurs : un podcast pour rétablir la vérité historique présenté à Dakar
-
Cambriolage à Matam : des Iphones 13 pro max, 14 pro max d'une valeur de plus de 17 millions de F CFA emportés
-
Affaire Ndella Madior Diouf : l'audience d'interrogatoire d'accusé prévue ce vendredi