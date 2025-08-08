Prévisions météo : retour des pluies dans plusieurs régions du Sénégal

L’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce de pluies faibles à modérées prévues ce vendredi dès le début d’après-midi à Tambacounda et Matam.
Dans l'après-midi, orages et pluies attendus à Ziguinchor, Cap-Skirring, Sédhiou, Kolda et Kédougou, avec possibles débordements vers le Centre-Sud.
Dans la nuit, un système pluvieux touchera Linguère, Diourbel, Kaolack et Fatick. À Dakar, Thiès et Mbour : ciel nuageux, faibles risques de pluie.
Samedi matin, retour des pluies sur le Centre et l’Est.
Samedi matin, retour des pluies sur le Centre et l’Est.
